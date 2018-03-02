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Обмеження на в'їзд вантажівок до кількох облцентрів зняли

Київ • УНН

 • 4640 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Обмеження на в'їзд вантажівок до трьох обласних центрів - Кропивницького, Миколаєва і Херсона - скасували. Про це УНН повідомили у прес-службі Укравтодору. 

"Станом на 9:30 2 березня знято обмеження на в'їзд великогабаритних транспортних засобів у міста Кропивницький, Миколаїв, Херсон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що складні погодні умови 3 березня можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.

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