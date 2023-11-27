Обмен и восстановление водительского удостоверения теперь доступны украинцам в Италии
Киев • УНН
Отныне украинские водители могут восстановить или обменять водительское удостоверение в Италии. Сервис начал работать в Милане. Италия стала седьмой страной, где заработала эта услуга.
Украинские граждане теперь могут обменять или восстановить водительское удостоверение и в Италии, которая стала седьмой страной, где заработала такая услуга. Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел, передает УНН.
Детали
Мобильные комплексы "Паспортного сервиса", которые обустроены в специально оборудованных микроавтобусах, предоставляют услугу восстановления или обмена удостоверения в Милане по адресу: Торговый центр Фиордалисо Милан, г. Роццано (провинция Милан).
Обращаться можно как через электронную запись, так и в порядке живой очереди. График работы пунктов: с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу.
Получить услугу можно, записавшись в электронной очереди или без записи в порядке живой очереди.
С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации; справка (оригинал или копию) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампа в паспорте или в базах данных МВД); документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).
Напомним
Кроме Италии, украинские водители имеют возможность восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Чехии, Польше, Германии, Испании и Турции. Также обмен водительского удостоверения доступен в Словакии.
Обмен и восстановление водительского удостоверения теперь доступны украинцам в Италии
Отныне украинские водители могут восстановить или обменять водительское удостоверение в Италии. Сервис начал работать в Милане. Италия стала седьмой страной, где заработала эта услуга.
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