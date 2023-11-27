Обмен и восстановление водительского удостоверения теперь доступны украинцам в Италии

Украинские граждане теперь могут обменять или восстановить водительское удостоверение и в Италии, которая стала седьмой страной, где заработала такая услуга. Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел, передает УНН.

Детали

Мобильные комплексы "Паспортного сервиса", которые обустроены в специально оборудованных микроавтобусах, предоставляют услугу восстановления или обмена удостоверения в Милане по адресу: Торговый центр Фиордалисо Милан, г. Роццано (провинция Милан).

Обращаться можно как через электронную запись, так и в порядке живой очереди. График работы пунктов: с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Получить услугу можно, записавшись в электронной очереди или без записи в порядке живой очереди.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации; справка (оригинал или копию) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампа в паспорте или в базах данных МВД); документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Напомним

Кроме Италии, украинские водители имеют возможность восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Чехии, Польше, Германии, Испании и Турции. Также обмен водительского удостоверения доступен в Словакии.