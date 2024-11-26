Обломки сбитых дронов повредили дома в четырех районах Киевской области
Киев • УНН
Во время ночной атаки БПЛА на Киевскую область воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Обломками повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобиль.
россия не прекращает атаки БПЛА на Киевщину каждую ночь. Сегодня ночью воздушная тревога в области продолжалась более 7 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки сбитых беспилотников упали в четырех районах, повреждены, в частности четыре частные дома и две многоэтажки, сообщил во вторник начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах
По словам главы ОГА, обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль. Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери, посеченные фасады. Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.
Оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.
Дополнение
Ночью столица снова подверглась атаке вражеских БПЛА. Более десятка беспилотников было уничтожено во время воздушного боя.