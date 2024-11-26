Обломки сбитых дронов повредили дома в четырех районах Киевской области

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 104891 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 108753 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 110955 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 116654 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 151781 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 216277 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 181978 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182785 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238855 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193593 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины

Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины

 • 60071 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

 • 32694 просмотра
В Киеве работает ПВО: шахеды атакуют столицу с разных направлений

В Киеве работает ПВО: шахеды атакуют столицу с разных направлений

 • 33581 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

 • 33843 просмотра
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

02:53 • 30316 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 111613 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 151781 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 216277 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 159655 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 169416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 8872 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 19161 просмотра
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 55524 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 100299 просмотра
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

 • 102490 просмотра
Актуальное
Обломки сбитых дронов повредили дома в четырех районах Киевской области

Обломки сбитых дронов повредили дома в четырех районах Киевской области

Киев  •  УНН

 • 4310 просмотра

Read in English

Во время ночной атаки БПЛА на Киевскую область воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Обломками повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобиль.

россия не прекращает атаки БПЛА на Киевщину каждую ночь. Сегодня ночью воздушная тревога в области продолжалась более 7 часов.  Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки сбитых беспилотников упали в четырех районах, повреждены, в частности четыре частные дома и две многоэтажки, сообщил во вторник начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах

- написал Кравченко в Telegram.

По словам главы ОГА, обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль. Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери, посеченные фасады. Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

Оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.

Дополнение

Ночью столица снова подверглась атаке вражеских БПЛА. Более десятка беспилотников было уничтожено во время воздушного боя. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
kievКиев