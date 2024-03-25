"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев

Последствия ракетного удара рф по Киеву показали в Киевской городской прокуратуре, в одном из районов, по данным ведомства, обломки ракеты обнаружили во дворе жилого дома, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 25 марта около 10 часов 30 минут вс рф в нарушение законов и обычаев войны осуществили ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры города Киева.

По предварительной информации, семь человек пострадали, в том числе 16-летняя девушка.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

- в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, под завалами могут быть люди, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили;

- в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома;

- в Дарницком районе зафиксировано падение обломков во двор частного дома.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

25 марта Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней. В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма. По данным руководителя ЦПД при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали ракету "Циркон".

Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка, которую госпитализировали в "Охматдет", и две беременные женщины.

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт