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"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев
Российский ракетный удар по Киеву 25 марта привел к ранению 7 человек, в том числе 16-летней девушки, повреждению жилых домов и автомобилей, обломки падали во дворах.
Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии
Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.
Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - Шмыгаль
Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы детям не приходилось бежать в укрытие от российских ракетных атак.
В Испании будут обучать украинских военных работать с ЗРК NASAMS
Испания начала подготовку украинских военнослужащих к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов NASAMS, где инструкторы испанской армии проводят одномесячный курс.
Ракетная атака на Киев: россияне запустили "Циркон" - руководитель ЦПД при СНБО
По словам руководителя ЦПД при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали гиперзвуковую ракету "Циркон".
В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024
С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.
"Надо остановить этот террор" - Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по столице Украины
Пять человек были ранены в результате российской ракетной атаки на Киев, что заставило президента Зеленского призвать к увеличению систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и спасения жизней от российского террора.
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7
В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
К середине лета Украина будет иметь четкое понимание того, как золотовалютные резервы рф будут переданы Украине и использованы.
В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА
Две беременные женщины пострадали во время ракетной атаки россии на Киев.