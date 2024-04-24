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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций
В Украине каждое пятое уголовное дело в экономическом секторе было закрыто после проверки, а количество обысков и изъятий имущества предприятий уменьшилось за последние три месяца, сообщает Генеральная прокуратура.
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта о борьбе с лудоманией среди военнослужащих и ликвидацию КРАИЛ, что позволит создать новый регулятор деятельности лотерей.
В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен
В Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.
Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке
Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики
В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины после того, как его заподозрили в завладении государственной землей стоимостью 291 млн грн и попытке завладеть еще одной землей стоимостью 190 млн грн.
Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США, но он оставил в силе свой отказ отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".
Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"
Украина должна достичь военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского, чтобы вынудить путина к серьезным переговорам.
Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта
Украина планирует создать единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО, модернизировать тактическую медицину, обновить подготовку и учесть боевой опыт украинских медиков с 2014 года.
Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан
Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона "Об обращениях граждан", направленный на усовершенствование законодательства об обращениях граждан и приведение его в соответствие с Законом "Об административной процедуре".
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.