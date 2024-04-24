Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об утверждении Стандартов деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций, которые призваны уменьшить давление на субъектов экономической деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Сегодня состоялась встреча представителей Офиса Генерального прокурора, Совета бизнес-омбудсмена, Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте Украины и украинских бизнес-ассоциаций.

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об утверждении Стандартов деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций, распространив их обязательное действие на всех прокуроров - говорится в сообщении.

Сообщается, что к разработке обновленных Стандартов присоединились члены Совета по вопросам предпринимательства при Президенте Украины и ведущие бизнес-ассоциации.

Стандарты, в частности, предусматривают, что обыск является крайним следственным действием, а необходимость наложения ареста требует доказательства и учета, не приведет ли арест к фактической остановке хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме того, участники встречи обсудили результаты аудита уголовных производств, рекомендованного решением СНБО "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения", введенным указом Президента Украины от 23 января 2024 года № 21/2024.

В целом аудит показал, что в Украине зарегистрировано более 1,4 млн уголовных производств, из которых только 0,5% касаются бизнеса. Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что по результатам проверки закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики. Также в течение последних трех месяцев вдвое уменьшилось количество обысков и арестов имущества предприятий - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что есть понимание того, что у бизнеса есть вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим: налоговой, Государственной таможенной службе и Госпродпотребслужбе. Поэтому Костин в очередной раз призвал правительство назначить руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

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