Обесточивание из-за непогоды осталось в 9 областях, перекрыто движение на двух дорогах

Непогода до сих пор оставляет без электроэнергии 368 населенных пунктов в 9 областях, запрещено движение на двух дорогах, в целом проезд по основным автодорогам обеспечен. Об этом сообщает в среду ГСЧС Украины, пишет УНН.

На территории Украины обесточены 368 населенных пунктов в 9 областях. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Остается запрет движения для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области - указали в ГСЧС.

Как сообщается, речь идет о Т-15-06 "Николаев - Доманевка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".

При этом круглосуточно продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

С начала непогоды 26 ноября отбуксировано 1 тыс. 867 транспортных средств, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. лицам, из них 226 детям.