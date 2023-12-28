Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи и призвал продолжить поддержку Украины
Зеленский поблагодарил Байдена за пакет военной помощи США на сумму 250 млн долларов, подчеркнув его важность для обороны Украины и глобальной безопасности.
Завершаем год добрыми делами: Биржа Благотворительности "ДоброДій" рассказала о проектах, которые удалось реализовать в декабре
В декабре 2023 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла, в частности, 21 тяжелобольному ребенку.
Стеллажи поедут к людям. EVA внедрит новую логистическую систему с роботами, которые смогут автоматически передвигать складские секции
EVA внедрит новую логистическую систему с роботами, которые смогут автоматически передвигать складские секции.
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
Высший совет правосудия может привлечь к дисциплинарной ответственности судей, в том числе Верховного Суда, но для этого ему не хватает политической воли, утверждает адвокат Денис Цыпин.
В Офисе Генпрокурора сообщили, кто подозревается в убийстве военнопленных украинцев возле Роботино
Генеральная прокуратура Украины связывает расстрел украинских военнопленных с 76-й российской воздушно-десантной дивизией, ссылаясь на проверенные доказательства. Расследование этого преступления продолжается.
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет"
Анонсирован выход нового документального фильма о Денисе Монастырском "Незавершенный полет".
На Лиманско-Купянском направлении россияне перегруппировываются и используют авиацию - Сухопутные войска
Российские войска усилили авиаудары в районе Серебрянского лесничества используя вертолеты КА-52, Ми-24 и штурмовые самолеты Су-25.
В Крыму сообщают о мощном звуке взрыва и запуске ракеты
Сообщается о мощном взрыве в Симферопольском районе.
США предложили G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл. - FT
США предлагают рабочим группам G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл.
Ужасная авария на автомагистрали вблизи Стамбула с участием 7 транспортных средств: 10 погибших, 59 раненых
В результате столкновения нескольких транспортных средств на шоссе Северное Мраморное вблизи Стамбула погибли 10 человек и 59 получили ранения. Доступ к дороге был перекрыт на время работы экстренных служб.