Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи и призвал продолжить поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за очередной пакет военной поддержки от США и призвал продолжить поддерживать Киев. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я благодарю Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный вчера пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Дополнительные ракеты и компоненты противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и прочее обеспечат самые насущные потребности Украины - подчеркнул президент.

По его словам, лидерство США в коалиции из более 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире

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Зеленский также отметил, что в течение этого года США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. В частности, Украина получила ЗРК Patriot, танки Abrams, бронетехнику, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критическое оборудование.

Кроме того, принято историческое решение о предоставлении Украине самолетов F-16.

Чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах, мы должны продолжать реагировать на продолжающуюся российскую агрессию самым сильным и решительным способом - подчеркнул президент Украины.

Дополнение

Вчера, США объявили о дополнительной помощи по безопасности для Украины в размере 250 млн долларов. новый пакет содержит средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие, для усиления сопротивления России.

Напомним,

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд. Документ содержит помощь Украине в размере $800 млн.