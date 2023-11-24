Обеспечение военной поддержки Украины: Зеленский сообщил новые детали разговора с Рютте

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте важность обеспечения неизменной военной и финансовой поддержки Украины, передает УНН.

Цитата Во время разговора мы с Марком Рютте обсудили усилия по сохранению единства в Европе. Также обсудили важность обеспечения неизменной военной и финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что в этом контексте недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 млрд евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Нидерландам за всю помощь, а также за поддержку украинской Формулы Мира и гуманитарной инициативы Grain From Ukraine.

Дополнение

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что обсудил с Президентом Владимиром Зеленским текущую ситуацию в Украине и предстоящую зиму.