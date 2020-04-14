Обама поддержал Байдена в борьбе за пост президента США

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25069 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35032 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 51970 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 53956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 75770 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100959 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105299 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130195 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Обама поддержал Байдена в борьбе за пост президента США

Обама поддержал Байдена в борьбе за пост президента США

Киев  •  УНН

 • 66307 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший президент США Барак Обама поддержал вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за высший пост в государстве. Об этом решении Обама объявил во вторник, 14 апреля, в видеообращении, опубликованном на страницах в социальных сетях Facebook и Twitter, передает УНН.

“Выбор Джо на должность моего вице-президента было одним из лучших решений, которое я когда-либо принимал, и он стал близким другом. Я считаю, что Джо обладает всеми качествами президента, которые нам нужны именно сейчас”, — заявил он, цитирует DW.

Как отметил Обама, он гордится тем, что поддерживает Байдена, который в течение восьми лет был его вице-президентом. “Джо имеет характер и опыт, чтобы провести нас через одни из самых темных времен и исцелить нас в длительный период выздоровления”, — сказал Обама.

Джо Байден стал основным кандидатом на номинацию от демократов на участие в президентских выборах США в ноябре 2020 года после того, как сенатор от Демократической партии Берни Сандерс заявил о прекращении своей предвыборной кампании. 13 апреля он также поддержал Байдена.

Популярность бывшего президента Обамы в Демократической партии может усилить позиции Байдена, отмечает агентство новостей Reuters. Согласно опросу CNN, после того как Обама покинул Белый дом его благосклонно воспринимали более 70 процентов избирателей в возрасте до 34 лет, а также 90 процентов тех, кто определял себя как либерала.

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