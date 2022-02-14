ОАСК запланировал на 16 февраля заседание по иску Януковича в ВР

Цитата

"На 16 февраля в 10:15 запланировано судебное заседание в Окружном административном суде г. Киева по иску Януковича В. Ф. в Верховную Раду Украины об установлении отсутствия у Верховной Рады Украины компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины (дело № 640/34786/21)", - говорится в сообщении.

Детали

Она отметила, что Верховная Рада Украины в этом деле подала пять различных ходатайств, в том числе:

- об оставлении иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;

- о передаче дела по исключительной подсудности Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;

- о прекращении производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

- о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

- о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений;

"Также было подано заявление об отводе судьи Качура И. А. в связи с тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича - занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины. Сейчас о результатах их рассмотрения информация в Верховную Раду до сих пор не поступала", - добавила Совгиря.

Напомним

Бывший президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы обжаловать принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении от должности главы государства. Впоследствии в ОАСК сообщили, что иск зарегистрировали.

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича в Верховную Раду.

Справка

Виктор Янукович сбежал с Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас беглый экс-президент скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. За это для Януковича уже есть приговор — 13 лет за решеткой. Вину свою он отрицает, приговор оспаривает.