ОАСК запланував на 16 лютого засідання щодо позову Януковича до ВР

Цитата

"На 16 лютого о 10:15 заплановано судове засідання в Окружному адміністративному суді м. Києва за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України про встановлення відсутність у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України (справа № 640/34786/21)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Вона зазначила, що Верховна Рада України в цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема:

- про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

- про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

- про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

- про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

- про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин;

"Також було подано заяву про відвід судді Качура І.А. у зв’язку із тим, що раніше суддя входив до складу Уряду Януковича – обіймав посаду заступника Міністра промислової політики України. Наразі про результати їх розгляду інформація до Верховної Ради досі не надходила", - додала Совгиря.

Нагадаємо

Експрезидент Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб оскаржити ухвалену 22 лютого 2014 року Верховною Радою України постанову про його самоусунення з посади глави держави. Згодом в ОАСК повідомили, що позов зареєстрували.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради.

Довідка

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час Євромайдану. Зараз експрезидент-втікач ховається за кордоном, у Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. За це для Януковича вже є вирок — 13 років за гратами. Провину свою він заперечує, вирок оскаржує.