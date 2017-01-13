А.Ефремова конвоировали из ИВС СБУ в Старобельское СИЗО - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Бывшего народного депутата Александра Ефремова конвоировали из изолятора временного содержания СБУ, что в Киеве в Старобельский СИЗО №2 Луганской области, сообщила в эксклюзивном комментарии УНН представитель ГПУ Лариса Сарган.
"Да, Ефремова конвоировали в Старобельское СИЗО", - отметила Л.Сарган.
Она также сообщила, что в понедельник, 16 января в 10:00 состоится подготовительное судебное заседание Старобельского районного суда Луганской области по делу А.Ефремова.
Напомним, дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области .
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- Совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины) ;
- Организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- Государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).