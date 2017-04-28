О.Недава: пассивная позиция руководства Минприроды блокирует международное сотрудничество

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудничество на уровне международных организаций в направлении охраны окружающей среды до сих пор не использована из-за пассивной позиции руководства Минприроды. Об этом на написал народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации Чернобыльской катастрофы Олег Недава на своей странице в Facebook, передает УНН.