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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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О.Недава: пассивная позиция руководства Минприроды блокирует международное сотрудничество

Киев • УНН

 • 11564 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудничество на уровне международных организаций в направлении охраны окружающей среды до сих пор не использована из-за пассивной позиции руководства Минприроды. Об этом на написал народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации Чернобыльской катастрофы Олег Недава на своей странице в Facebook, передает УНН.

О.Недава: пассивная позиция руководства Минприроды блокирует международное сотрудничество

По словам О.Недавы, еще в начале 2016 года в рамках заседания Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция "Защита окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами".

"Однако, очевидно, руководство Минприроды не акцентирует внимание на экологических проблемах, связанных с военными действиями на Востоке Украины. Поэтому, возможность сотрудничества на уровне международных организаций в направлении охраны окружающей среды до сих пор не использована за пассивную позицию руководства Минприроды", - отметил А.Недава.

"В начале 2016 в Найроби в рамках заседания Ассамблеи ООН по окружающей среде, была принята резолюция "Защита окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами". Резолюция инициирована Украины вместе со странами ЕС, а также другими странами, окружающей среды понесенных значительный ущерб в результате войн.

С принятием резолюции, Украина получила возможность добавить ее к международному инструментария противодействия российской агрессии и использования ее как базы для осуществления дальнейших шагов в рамках ООН.

К сожалению, руководство Минприроды не акцентирует внимание на экологических проблемах, связанных с военными действиями на Востоке Украины и вяло использует сотрудничество на уровне международных организаций для вложения нового содержания в международных отношениях по охране окружающей среды", - написал он.

Напомним, в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами. Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%, а последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство. ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.

Украинские Национальные Новости

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