О.Недава: пасивна позиція керівництва Мінприроди блокує міжнародне співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітництво на рівні міжнародних організацій у напрямку охорони довкілля досі не використана через пасивну позицію керівництва Мінприроди. Про це на написав народний депутат, заступник голови комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації Чорнобильської катастрофи Олег Недава на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами О.Недави, ще на початку 2016 року в рамках засідання Асамблеї ООН з навколишнього середовища було ухвалено резолюцію “Захист довкілля в районах, вражених збройними конфліктами”.
"Проте, вочевидь, керівництво Мінприроди не акцентує увагу на екологічних проблемах, пов’язаних з воєнними діями на Сході України. Відтак, можливість співробітництва на рівні міжнародних організацій у напрямку охорони довкілля досі не використана через пасивну позицію керівництва Мінприроди", - зауважив О.Недава.
“На початку 2016 р. у Найробі в рамках засідання Асамблеї ООН з навколишнього середовища, було ухвалено резолюцію "Захист довкілля в районах, вражених збройними конфліктами". Резолюція ініційована Україною разом з країнами ЄС, а також іншими країнами, довкілля яких зазнало значної шкоди у результаті воєн.
З прийняттям резолюції, Україна отримала можливість додати її до міжнародного інструментарію протидії російській агресії та використання її як бази для здійснення подальших кроків у рамках ООН.
На жаль, керівництво Мінприроди не акцентує увагу на екологічних проблемах, пов’язаних з воєнними діями на Сході України і мляво використовує співробітництво на рівні міжнародних організацій для вкладення нового змісту у міжнародних відносинах щодо охорони довкілля”, — написав він.
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