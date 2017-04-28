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О.Недава: пасивна позиція керівництва Мінприроди блокує міжнародне співробітництво

Київ • УНН

 • 11564 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітництво на рівні міжнародних організацій у напрямку охорони довкілля досі не використана через пасивну позицію керівництва Мінприроди. Про це на написав народний депутат, заступник голови комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації Чорнобильської катастрофи Олег Недава на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

О.Недава: пасивна позиція керівництва Мінприроди блокує міжнародне співробітництво

За словами О.Недави, ще на початку 2016 року в рамках засідання Асамблеї ООН з навколишнього середовища було ухвалено резолюцію “Захист довкілля в районах, вражених збройними конфліктами”.

"Проте, вочевидь, керівництво Мінприроди не акцентує увагу на екологічних проблемах, пов’язаних з воєнними діями на Сході України. Відтак, можливість співробітництва на рівні міжнародних організацій у напрямку охорони довкілля досі не використана через пасивну позицію керівництва Мінприроди", - зауважив О.Недава.

“На початку 2016 р. у Найробі в рамках засідання Асамблеї ООН з навколишнього середовища, було ухвалено резолюцію "Захист довкілля в районах, вражених збройними конфліктами". Резолюція ініційована Україною разом з країнами ЄС, а також іншими країнами, довкілля яких зазнало значної шкоди у результаті воєн.

З прийняттям резолюції, Україна отримала можливість додати її до міжнародного інструментарію протидії російській агресії та використання її як бази для здійснення подальших кроків у рамках ООН.

На жаль, керівництво Мінприроди не акцентує увагу на екологічних проблемах, пов’язаних з воєнними діями на Сході України і мляво використовує співробітництво на рівні міжнародних організацій для вкладення нового змісту у міжнародних відносинах щодо охорони довкілля”, — написав він.

Нагадаємо, в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами. Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%, а остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів

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