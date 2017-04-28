О.Недава: пасивна позиція керівництва Мінприроди блокує міжнародне співробітництво

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітництво на рівні міжнародних організацій у напрямку охорони довкілля досі не використана через пасивну позицію керівництва Мінприроди. Про це на написав народний депутат, заступник голови комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації Чорнобильської катастрофи Олег Недава на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.