А.Навальный призвал к новым акциям протеста в России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал сторонников российской оппозиции выйти на акции протеста 12 июня - в День России, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
А.Навальный сегодня призвал своих сторонников выйти 12 июня, в государственный праздник День России, на акции протеста.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией А.Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны не менее 1 тыс. 30 человек , в том числе и А.Навальный.
Как сообщал УНН, суд арестовал А.Навального на 15 суток. Также его оштрафовали на 20 тыс. рублей, признав виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.