О.Навальний закликав до нових акцій протесту в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав прихильників російської опозиції вийти на акції протесту 12 червня - у день Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
О.Навальний сьогодні закликав своїх прихильників вийти 12 червня, у державне свято день Росії, на акції протесту.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією О.Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1 тис. 30 осіб, зокрема і О.Навального.
Як повідомляв УНН, суд арештував О.Навального на 15 діб. Також його оштрафували на 20 тис. рублів, визнавши винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.