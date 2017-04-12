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О.Навальний закликав до нових акцій протесту в Росії

О.Навальний закликав до нових акцій протесту в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав прихильників російської опозиції вийти на акції протесту 12 червня - у день Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

О.Навальний сьогодні закликав своїх прихильників вийти 12 червня, у державне свято день Росії, на акції протесту.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією О.Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.

У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1 тис. 30 осіб, зокрема і О.Навального.

Як повідомляв УНН, суд арештував О.Навального на 15 діб. Також його оштрафували на 20 тис. рублів, визнавши  винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.

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