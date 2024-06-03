NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Журналисты The New York Times отследили, как целая сеть должностных лиц и политиков, связанных с партией российского лидера Владимира Путина, проводила кампанию по перемещению украинских детей, передает УНН.

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Статья начинается с того, как российское вторжение встретил Херсонский дом ребенка, где работники думали, как вывести пол сотни детей. Там находились дети с особыми потребностями-младенцы и дети до пяти лет, некоторые из них имели серьезные пороки, например, церебральный паралич. Они не были сиротами, некоторых из их родителей ограничили родительские права; часть детей изъяли из неблагополучных семей, еще часть — были брошенными.

Под обстрелами, работники перенесли детей, их тележки и матрасы в бетонный подвал, который директор заведения Елена Корниенко нашла через интернет. Они также взяли с собой еду, лекарства, электрические насосы и гастрономические трубки для самых больных малышей.

В тот же день пастор местной церкви узнал о затруднительном положении Дома ребенка. Он убедил персонал перевезти детей в его церковь, где он мог, по крайней мере, обеспечить их теплом, светом и едой.

Вскоре их опасения оправдались: 25 апреля 2022 года российские чиновники нашли детей. Они перевезли ее почти в 300 км от дома, все время снимая детей для своих пропагандистских роликов.

Через соцсети и те же пропагандистские ролики журналисты The New York Times про следили за перемещением этих детей и проанализировали ряд сообщений в российских социальных сетях. По мнению специалистов в области права, то, что произошло с детьми в дальнейшем, может составлять военное преступление.

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