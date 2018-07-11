Новую вспышку АЧС зафиксировали в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Ровенской области ветеринары зафиксировали новый случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что заболевание и гибель свиней было зарегистрировано на предприятии "Мирогощанский аграрий" (с. Костянец, Дубенский район - ред.)
По результатам лабораторного исследования проб биоматериала, в государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установлен диагноз АЧС.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале июля вспышки АЧС были зафиксированы еще в двух областях Украины.
"Темпы распространения указанной болезни не идут на спад", - констатирует нардеп Сергей Тригубенко, объясняя печальную динамику распространения АЧС неспособностью профильных контролирующих органов предпринять эффективные шаги по борьбе с эпидемией.
Как сообщал УНН, на карте Украины уже не осталось ни одного свободного от АЧС региона.
Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.
Как следствие, Украина начала наращивать объемы импорта свинины. Они уже достигли рекордных за последние четыре года показателей.