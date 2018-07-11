Новий спалах АЧС зафіксовано на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Рівненській області ветеринари зафіксували новий випадок африканської чуми свиней (АЧС). Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зазначається, що захворювання та загибель свиней була зареєстрована на підприємстві “Мирогощанський аграрій” ( с. Костянець, Дубенський район — ред.)
За результатами лабораторного дослідження проб біоматеріалу, у державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз АЧС.
“В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на початку липня спалахи АЧС були зафіксовані ще у обох областях України.
“Темпи поширення вказаної хвороби не йдуть на спад”, — констатує нардеп Сергій Тригубенко, пояснюючи сумну динаміку поширення АЧС нездатністю профільних контролюючих органів вжити ефективних кроків боротьби із епідемією.
Як повідомляв УНН, на мапі України вже не залишилося жодного вільного від АЧС регіону.
Вірус спровокував значне скорочення поголів’я свиней у країні, а також стрімке подорожчання свинини та сала.
Як наслідок, Україна почала нарощувати обсяги імпорту свинини. Наразі вони досягли рекордних за останні чотири роки показників.