Новый скейт-парк открылся в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА. 16 сентября. УНН. В Одессе возле кинотеатра “Вымпел” открылся новый скейт-парк. Спортивная площадка оборудована за счет депутатского фонда, сообщает УНН-Одесса.
Скейт-парк оборудован специальными рампами и трамплинами для выполнения трюков. Создание спортивной площадки и обустройство территории вокруг кинотеатра “Вымпел” началось еще в 2020 году в рамках общественного бюджета. В ходе работ были обновлены пешеходные дорожки, установлены урны и скамейки. Согласно информации мэрии, стоимость работ по обустройству составила 1 500 000 грн.
Отметим, что в 2017 году в Одессе открылся скейт-парк в парке им. Т. Г. Шевченко площадью 2100 кв. м.