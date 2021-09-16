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17 березня, 19:38 • 84283 перегляди

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17 березня, 18:58 • 108371 перегляди

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17 березня, 13:49 • 147971 перегляди

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17 березня, 09:48 • 159880 перегляди

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17 березня, 09:17 • 177376 перегляди

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Новий скейт-парк відкрився в Одесі

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ОДЕСА. 16 вересня. УНН. В Одесі біля кінотеатру "Вимпел" відкрився новий скейт-парк. Спортивний майданчик обладнаний за рахунок депутатського фонду, повідомляє УНН-Одеса.

Скейт-парк обладнаний спеціальними рампами і трамплінами для виконання трюків. Створення спортивного майданчика та облаштування території навколо кінотеатру "Вимпел" почалося ще в 2020 році в рамках громадського бюджету. В ході робіт були оновлені пішохідні доріжки, встановлені урни та лавки. Згідно з інформацією мерії, вартість робіт з облаштування склала 1 500 000 грн.

Відзначимо, що в 2017 році в Одесі відкрився скейт-парк у парку ім. Т. Г. Шевченка площею 2100 кв. м.

Українські Національні Новини

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