Новий скейт-парк відкрився в Одесі

Скейт-парк обладнаний спеціальними рампами і трамплінами для виконання трюків. Створення спортивного майданчика та облаштування території навколо кінотеатру "Вимпел" почалося ще в 2020 році в рамках громадського бюджету. В ході робіт були оновлені пішохідні доріжки, встановлені урни та лавки. Згідно з інформацією мерії, вартість робіт з облаштування склала 1 500 000 грн.

Відзначимо, що в 2017 році в Одесі відкрився скейт-парк у парку ім. Т. Г. Шевченка площею 2100 кв. м.