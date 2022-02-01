Рейтинг партий: в Раду попало шесть политсил, "Европейская солидарность" – лидирует
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, большинство украинцев проголосовало бы за партию "Еевропейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует УНН.
Детали
Барьер 5% для попадания в парламент преодолели бы такие партии:
У других партий такие результаты: "Сила и честь" - 3,4% и 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3 и 3,2% .
По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).
Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", 11,3% — ВО "Батькивщина".
Напомним
По данным опроса, в декабре 2021 года шансы попасть в Верховную Раду были у восьми политических сил:
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- "Слуга народа" — 19,1%;
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- "Европейская солидарность" — 13,5%;
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- "Батькивщина" — 11,2%;
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- "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10,5%;
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- "Сила и честь" Игоря Смешко— 7,3%;
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- Партия Разумкова "Умная политика" — 6,2%;
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- "Украинская стратегия Гройсмана" — 6,0%;
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- Партия Евгения Мураева "Наши" — 5,6%.
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