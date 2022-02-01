Рейтинг партій: до Ради потрапило шість політсил, "Європейська солідарність" – лідирує
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, більшість українців проголосувала б за партію "Європейська солідарність". Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, інформує УНН.
Деталі
Бар’єр 5% для потрапляння до парламенту подолали б такі партії:
Інші політсили мають такі результати: "Сила і честь" — 3,4% та 4,8%, "Українська стратегія Гройсмана" — 2,3 та 3,2%.
Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).
Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних). 19,0% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 11,3% — ВО "Батьківщина".
Нагадаємо
За даними опитування, у грудні 2021 року шанси потрапити до Верховної Ради мали вісім політичних сил:
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- "Слуга народу" — 19,1%;
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- "Європейська солідарність" — 13,5%;
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- "Батьківщина" — 11,2%;
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- "Опозиційна платформа — За життя" — 10,5%;
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- "Сила і честь" Ігоря Смешка — 7,3%;
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- Партія Разумкова "Розумна політика" — 6,2%;
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- "Українська стратегія Гройсмана" — 6,0%;
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- партія Євгена Мураєва "Наші" — 5,6%.
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