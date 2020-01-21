Новым главарем ИГ стал один из ее идеологов

Издание назвало Амира Абдель Рахмана одним из лидеров ИГ, близким к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб.

Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади.

Как написало британское издание, бывший и нынешний главари ИГ еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций.

Согласно полученной изданием информации, Амир Абдель Рахман был назначен новым главарем ИГ спустя считанные часы после ликвидации своего предшественника. Издание пишет, что сейчас он пытается объединить руководство группировки, которое к настоящему моменту почти полностью состоит из террористов, присоединившихся к ИГ на поздних этапах ее существования.

Собеседники The Guardian заявили, что новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен" (оба принадлежат к этой этнической группе).

Эксперты, с которыми провели беседу сотрудники издания, предполагают, что Амир Абдель Рахман может прятаться в окрестностях иракского Мосула, где он ранее изучал шариатское право.

Напомним, СБУ задержала одного из лидеров "Исламского государства".