Новим ватажком ІД став один з її ідеологів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Новим ватажком терористичного угрупування "Ісламська держава" став один з її ідеологів Амір Мухаммед Саїд Абдель Рахман аль-Мауля. Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомила британська газета The Guardian, передає УНН.
Видання назвало Аміра Абдель Рахмана одним з лідерів ІД, близьким до колишнього голови угруповання Абу Бакр аль-Багдаді, який в кінці жовтня було ліквідовано в ході спецоперації США в провінції Ідліб.
Держдепартамент називає його уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників аль-Багдаді.
Як написало британське видання, колишній і нинішній ватажки ІД ще в 2004 році познайомилися в американському таборі Кемп-Букка в Іраку, де обидва були ув'язненими. Амір Абдель Рахман був одним із засновників угрупування, брав участь у створенні її ідеології та плануванні ряду операцій.
Згідно з отриманою виданням інформації, Амір Абдель Рахман був призначений новим ватажком ІД через лічені години після ліквідації свого попередника. Видання пише, що зараз він намагається об'єднати керівництво угруповання, яке на цей момент майже повністю складається з терористів, які приєдналися до ІД на пізніх етапах її існування.
Співрозмовники The Guardian заявили, що новий лідер угруповання має зв'язки в Туреччині, де його брат є представником політичного руху "Фронт іракських туркменів" (обидва належать до цієї етнічної групи).
Експерти, з якими провели бесіду співробітники видання, припускають, що Амір Абдель Рахман може ховатися в околицях іракського Мосула, де він раніше вивчав шаріатське право.
Нагадаємо, СБУ затримала одного з лідерів "Ісламської держави".