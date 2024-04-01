Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину

Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти сегодня начал свой шестилетний мандат. Свой первый визит на посту комиссара он намерен осуществить в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Я не могу представить себе ничего более насущного, чем преодоление последствий полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло ужасные человеческие страдания и разрушения - заявил О'Флаэрти.

Комиссар также определил другие сферы, в которых срочно необходимо усиление защиты прав человека, включая климатический кризис, управление искусственным интеллектом, свободу выражения мнений, миграцию и рост языка ненависти, в том числе антисемитизма и антимусульманских нападений.

Также комиссар отметил свое намерение сосредоточиться на вопросах молодежи, социально-экономических правах и правозащитников, а также использовать свой мандат для содействия выполнению решений Европейского суда по правам человека.

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Справочно

Майкл О'Флаэрти был избран Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2024 года. Он стал пятым Комиссаром Совета Европы по правам человека, сменив на этом посту Дунью Миятович (2018-2024). Мандат комиссара длится шесть лет.

Ирландский юрист-правозащитник, О'Флаэрти ранее, в частности, работал директором Агентства ЕС по фундаментальным правам (2015-2023), занимался организацией работы в странах, пострадавших от конфликтов, таких как Сьерра-Леоне и Босния и Герцеговина.

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