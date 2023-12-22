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Новые требования НБУ по капиталу будут нарушать около 40% страховых компаний - Рожкова

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 13:20  •  12816 просмотра

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Около 40% украинских страховщиков могут не соответствовать новым правилам НБУ по капиталу в 2024 году, но у них будет шесть месяцев, чтобы выполнить их.

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Сейчас около 40% страховых компаний Украины не будут выполнять новые, ужесточенные требования к капиталу и платежеспособности с 2024 года. Компаниям предоставят полгода, чтобы привести свою деятельность в соответствие. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время презентация отчета о финансовой стабильности, передает корреспондент УНН.

 "Мы разработали и вскоре утвердим новые требования к капиталу. Это новая структура к капиталу, новые требования к платежеспособности. Нужно сказать, что страховым компаниям мы планируем предоставить полгода для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями, поскольку по состоянию на сейчас около 40% страховых компаний, по нашим оценкам не будут выполнять эти новые, усиленные требования к капиталу и платежеспособности", - рассказала Рожкова.

По ее словам, полгода будет вполне достаточно для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие.

Кроме того, Рожкова сообщила, что НБУ планирует в следующем году сделать оценку качества активов страховых компаний для того, чтобы убедиться в том на сколько корректно страховые компании отражают стоимость активов в своих балансах.  

Дополнение

В декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности, указано, что банки активизировали кредитование бизнеса и населения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Нові вимоги НБУ щодо капіталу порушуватимуть близько 40% страхових компаній - Рожкова
New NBU capital requirements will be violated by about 40% of insurance companies - Rozhkova
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