Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО в Вашингтоне, отметив, что есть решение по новым Patriot и десятки других систем ПВО для Украины. Президент подчеркнул, что удалось подписать три соглашения по безопасности, а также анонсировал еще три соглашения с Чехией, Словенией и Ирландией. Об этом Зеленский рассказал в утреннем обращении, передает УНН.

Сейчас после визита в США есть решение по новым Patriot и десятки других систем ПВО. Мы работаем, чтобы силы и количество украинских Patriot стало еще больше. Есть три новых соглашения по безопасности для Украины - Польша, Люксембург, Румыния и сейчас команда работает над еще новыми документами. Будут соглашения с Чехией, Словенией. И приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение. Есть договор по Украине - Ukrainian compact, который был одобрен на саммите НАТО в Вашингтоне. Это все об оружии для наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной. О поддержке нашего восстановления. Все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни", - сказал Зеленский.

Он добавил, что есть решение о выделении новых оборонных пакетов.

"Десятки встреч за неделю с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами Америки, с президентом Байденом и спикером Джонсоном. После встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей - нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин непосредственно. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и тому подобное. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в США принял участие в собрании Национальной ассоциации губернаторов. Он обсудил с главами американских штатов ряд вопросов, в частности по российской агрессии, усилению ПВО и региональному сотрудничеству.