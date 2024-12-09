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Новые графики отключений света: в каких регионах будут действовать две очереди

Киев  •  УНН

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В Украине 9 декабря изменен объем применения ограничений электроснабжения в отдельных регионах. В Киеве и восьми областях одновременно применяются две очереди отключений, также запланирован импорт электроэнергии из пяти стран.

Сегодня, 9 декабря, вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления электричества для Киева и еще 8 областях Украины. Импорт электроэнергии запланирован из пяти Украины, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Внимание! Сегодня, 9 декабря, объем применения мер ограничения в некоторых регионах изменен. С 10: 00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях — вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.

- говорится в сообщении Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно — возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Которые отметили в компании, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

По данным Укрэнерго, потребление электричества остается высоким и соответствует сезонным показателям. Сегодня, 9 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как в это время как в пятницу, 6 декабря

Вчера, 8 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и предыдущий день — в субботу, 7 декабря.

Импротит электричества, как сообщается, будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13 154 МВт * ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 887 МВт

Дополнение 

В ДТЭК обнародовали обновленные графики отключений света на 9 декабря в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевКиевская область