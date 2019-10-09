Новые члены ЦИК получили удостоверения из рук Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии. Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - отметил Владимир Зеленский.
Присутствовавший на встрече Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома назначению. Спикер парламента подчеркнул важность приобщения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластие), отметили в Офисе.
Напомним, 4 октября Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 человек: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.