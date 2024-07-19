Компания "Новая почта" сообщила о восстановлении работы всех клиентских систем и сервисов после сбоя, пишет УНН.

Работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена - сообщили в компании.

Там извинились за неудобства. "Ждем вас в наших отделениях и возле почтоматов", - указали в компании.

В "Новой почте" произошел сбой в работе

Дополнение

Во всем мире произошел IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

В частности, авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов.Авиакомпании ощущали проблемы со связью.

В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank и Monobank.