Киев • УНН
Компания "Новая почта" сообщила о возобновлении работы всех клиентских систем и сервисов. В компании извинились за неудобства и пригласили клиентов в отделения и почтоматы.
Компания "Новая почта" сообщила о восстановлении работы всех клиентских систем и сервисов после сбоя, пишет УНН.
Работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена
Там извинились за неудобства. "Ждем вас в наших отделениях и возле почтоматов", - указали в компании.
В "Новой почте" произошел сбой в работе19 июля 2024, 06:45 • 10308 просмотров
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Во всем мире произошел IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
В частности, авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов.Авиакомпании ощущали проблемы со связью.
В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank и Monobank.