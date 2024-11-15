В "Армія+" заработал перевод из части: как военным сменить место службы

В приложении "Армія+" заработала функция перевода из части, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу в Facebook, пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы! Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть", - написал министр.

По его словам, процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут.

Что важно знать:

Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья

Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в «Армия+» обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года. Как отметил Умеров, все основания для отказа четко определены правительственным постановлением №1291.

Услуга, по его словам, создана для упрощения процесса перевода и стала возможной благодаря сотрудничеству Минобороны, ВСУ и общественных организаций.

Несколько сценариев перевода между частями: в Минобороны рассказали об особенностях новых функций Армия+