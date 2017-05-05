Новичок НХЛ ХК "Вегас Голден Найтс" объявил о подписании второго игрока

Контракт с 30-летним хоккеистом, ранее незадрафтованным одним клубом НХЛ, рассчитанный на два сезона. Средняя заработная плата В.Шипачьова составит 4,5 миллиона долларов в год.

“Вадим — очень техничный плеймейкер, который провел впечатляющую карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Он дважды выигрывал чемпионат КХЛ, в последние два сезона был одним из лидеров среди бомбардиров и добивался успеха на международном уровне со сборной России. Мы верим, что он может стать заметным игроком в НХЛ”, — сказал генеральный менеджер “Вегаса” Джордж Макфи.

Выступая за “СКА” в Континентальной хоккейной лиге, в сезоне 2016-17 В.Шипачьов стал третьим бомбардиром чемпионата с 76 (26 + 50) очками в 50 матчах, а также выиграл Кубок Гагарина.

Отмечается, что 21 июня на церемонии вручения наград НХЛ “Вегас” озвучит всех игроков, выбранных им на драфте расширения.

Заметим, что 30-летний В.Шипачьов стал вторым игроком, подписанным командой с Парадайс (южного пригорода Лас-Вегаса) штата Невада, которые начнут играть в НХЛ в следующем сезоне.

Как сообщал УНН, в начале марта “Голден Найтс” подписал контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.