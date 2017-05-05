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Новачок НХЛ ХК "Вегас Голден Найтс" оголосив про підписання другого гравця

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Екс-нападник ХК “СКА” Вадим Шипачьов підписав контракт з новачком Національної хокейної ліги “Вегас Голден Найтс”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Лас-Вегасу.

Новачок НХЛ ХК "Вегас Голден Найтс" оголосив про підписання другого гравця

Контракт з 30-річним хокеїстом, раніше незадрафтованним жодним клубом НХЛ, розрахований на два сезони. Середня заробітна плата В.Шипачьова складе 4,5 мільйона доларів на рік.

“Вадим — дуже технічний плеймейкер, який провів вражаючу кар’єру в Континентальній хокейній лізі. Він двічі вигравав чемпіонат КХЛ, в останні два сезони був одним із лідерів серед бомбардирів і домагався успіху на міжнародному рівні зі збірною Росії. Ми віримо, що він може стати помітним гравцем в НХЛ”, — сказав генеральний менеджер “Вегаса” Джордж МакФі.

Виступаючи за “СКА” в Континентальній хокейній лізі, в сезоні 2016-17 В.Шипачьов став третім бомбардиром чемпіонату з 76 (26 + 50) очками в 50 матчах, а також виграв Кубок Гагаріна.

Зазначається, що 21 червня на церемонії вручення нагород НХЛ “Вегас” озвучить усіх інших гравців, обраних ним на драфті розширення.

Зауважимо, що 30-річний В.Шипачьов став другим гравцем, підписаним командою з Парадайсу (південного пригороду Лас-Вегаса) штату Невада, які почнуть грати в НХЛ з наступного сезону.

Як повідомляв УНН, на початку березня “Голден Найтс” підписав контракт з 21-річним нападаючим Рідом Дюком.

 

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