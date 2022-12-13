Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Новая Зеландия во вторник приняла закон об уникальном плане поэтапного отказа от курения табака путем введения пожизненного запрета на покупку сигарет молодыми людьми, передает УНН с ссылкой на АР.
Детали
Закон свидетельствует, что табак нельзя продавать лицам, родившимся 1 января 2009 или позже.
Это означает, что минимальный возраст для покупки сигарет будет постоянно повышаться. Теоретически, кому-то, кто попытается купить пачку сигарет через 50 лет, понадобится удостоверение личности, чтобы показать, что ему не менее 63 лет.
Но органы здравоохранения надеются, что курение исчезнет задолго до этого. У них есть заявленная цель сделать Новую Зеландию свободной от табачного дыма до 2025 года.
Новый закон также сокращает количество розничных продавцов, которым разрешено продавать табак, примерно с 6000 до 600, и уменьшает количество никотина.
Законодатели проголосовали за принятие закона 76 голосами против 43.
Закон не касается вейпинга, который уже стал популярнее курения в Новой Зеландии.
Дополнение
Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в прошлом месяце, что 8% взрослых новозеландцев курят ежедневно по сравнению с 16% десять лет назад. Между тем, 8,3% взрослых курят ежедневно по сравнению с менее чем 1% шесть лет назад.
Уровень курения остается выше среди коренных маори: около 20% сообщили, что они курили.
Новая Зеландия в последние годы также ввела серию значительных повышений налогов на сигареты.