Нова Зеландія запровадила довічну заборону на купівлю сигарет молоддю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нова Зеландія у вівторок ухвалила закон про унікальний план поетапної відмови від куріння тютюну шляхом запровадження довічної заборони на купівлю цигарок молодими людьми, передає УНН з посиланням на АР.
Деталі
Закон свідчить, що тютюн не можна продавати особам, які народилися 1 січня 2009 року чи пізніше.
Це означає, що мінімальний вік для покупки сигарет постійно підвищуватиметься. Теоретично, комусь, хто спробує купити пачку цигарок через 50 років, знадобиться посвідчення особи, щоб показати, що йому не менше 63 років.
Але органи охорони здоров'я сподіваються, що тютюнопаління зникне задовго до цього. Вони мають заявлену мету зробити Нову Зеландію вільною від тютюнового диму до 2025 року.
Новий закон також скорочує кількість роздрібних продавців, яким дозволено продавати тютюн, приблизно з 6000 до 600, та зменшує кількість нікотину.
Законодавці проголосували за ухвалення закону 76 голосами проти 43.
Закон не стосується вейпінгу, який уже став популярнішим за куріння в Новій Зеландії.
Доповнення
Статистичне управління Нової Зеландії повідомило минулого місяця, що 8% дорослих новозеландців курять щодня, порівняно з 16% десять років тому. Тим часом, 8,3% дорослих курять щодня, порівняно з менш як 1% шість років тому.
Рівень куріння залишається вищим серед корінних маорі: близько 20% повідомили, що вони курили.
Нова Зеландія останніми роками також запровадила серію значних підвищень податків на цигарки.