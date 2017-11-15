Новая резолюция ООН по Крыму является сигналом о необходимости увеличивать давление на РФ - постпред

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38551 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54083 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48729 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92996 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100068 просмотра

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Планы вернуть Россию в ПАСЕ в января 2018 года свидетельствует об уменьшении давления на РФ. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению русских в ПАСЕ в январе 2018 - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", - написал он.

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Как сообщал УНН, ранее, по словам Д.Кулебы желание вернуть Россию в ПАСЕ есть, гарантий ее возврата нет.

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