Новая резолюция ООН по Крыму является сигналом о необходимости увеличивать давление на РФ - постпред

"Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению русских в ПАСЕ в январе 2018 - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", - написал он.

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Как сообщал УНН, ранее, по словам Д.Кулебы желание вернуть Россию в ПАСЕ есть, гарантий ее возврата нет.