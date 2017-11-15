Новая резолюция ООН по Крыму является сигналом о необходимости увеличивать давление на РФ - постпред
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Планы вернуть Россию в ПАСЕ в января 2018 года свидетельствует об уменьшении давления на РФ. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению русских в ПАСЕ в январе 2018 - это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", - написал он.
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Как сообщал УНН, ранее, по словам Д.Кулебы желание вернуть Россию в ПАСЕ есть, гарантий ее возврата нет.