Нова резолюція ООН щодо Криму є сигналом про необхідність збільшувати тиск на РФ - постпред
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Плани повернути Росію до ПАРЄ у січні 2018 року свідчить про зменшення тиску на РФ. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Нова резолюція ООН щодо Криму дуже важлива і для Ради Європи. Це чіткий сигнал, що потрібно збільшувати, а не зменшувати тиск на Росію. Плани щодо повернення росіян до ПАРЄ в січні 2018 - це саме зменшення тиску. РЄ має діяти відповідально і захищати, а не торгувати принципами", - написав він.
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Як повідомляв УНН, раніше, за словами Д.Кулеби бажання повернути Росію в ПАРЄ є, гарантій її повернення немає.