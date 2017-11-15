Нова резолюція ООН щодо Криму є сигналом про необхідність збільшувати тиск на РФ - постпред

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Плани повернути Росію до ПАРЄ у січні 2018 року свідчить про зменшення тиску на РФ. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Нова резолюція ООН щодо Криму дуже важлива і для Ради Європи. Це чіткий сигнал, що потрібно збільшувати, а не зменшувати тиск на Росію. Плани щодо повернення росіян до ПАРЄ в січні 2018 - це саме зменшення тиску. РЄ має діяти відповідально і захищати, а не торгувати принципами", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представник України у Раді Європи: Крим не продається

Як повідомляв УНН, раніше, за словами Д.Кулеби бажання повернути Росію в ПАРЄ є, гарантій її повернення немає.

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