Новая волна переселенцев из-за экоцида россиян: чек-лист громадам для встречи пострадавших

6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. По предварительным оценкам, подтоплениям или другим повреждениям подвергаются 80 населенных пунктов региона. С 6 июня тысячи людей эвакуируют в Херсон, Николаев, а оттуда в другие области Украины.

Из-за новой катастрофы количество людей, которые будут искать убежища, снова возрастет. Поэтому Фонд предлагает чек-лист громадам, чтобы проверить себя, учесть все детали, заблаговременно подготовиться и оказать максимально эффективную помощь пострадавшим.

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“Мы помним, как в начале полномасштабной войны громады по всей Украине предоставляли приют и помощь эвакуированным. В этом году ситуация осложняется тем, что украинцы истощены, ресурсы в громадах исчерпаны. Но несмотря на это поражают волонтеры, которые уже в первые часы поехали на помощь. Теперь свою поддержку следует продемонстрировать громадам, которые будут принимать пострадавших. По собственному опыту знаем: в спешке некоторые важные вещи могут быть упущены, некоторые процессы стать хаотичными. Поэтому имея экспертизу, мы предлагаем чек-лист, чтобы громады проверили себя или почерпнули новые идеи по эффективной подготовке приема пострадавших украинцев”, – комментирует Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП-Громаді”.

Поселение

Стоит продумать, куда смогут заселиться в случае необходимости 20 или 200 человек. Хватит ли кроватей или другой мебели. Если нет, откуда их можно достать. Сейчас для временных приютов могут подойти школы, общежития, кемпинги или другие помещения, где люди смогут выспаться, поесть, провести гигиенические процедуры. Однако, сразу нужно продумывать, куда переселять людей дальше. Ведь вышеописанные решения – тактические, краткосрочные.

Поэтому, например, заранее можно сделать учет домов в селах или городках, где позже смогут поселиться люди: записать, кто владелец, может ли сдать в аренду, на какой срок и другие детали, чтобы сразу иметь готовые предложения для пострадавших. Да, некоторые из общингромад уже имеют такие данные, но их следует актуализировать, чтобы потом не делать в спешке.

Питание

Горячие обеды или ужины для большого количества людей во всех громадах уже умеют организовывать. Однако сразу стоит обдумать запасы продуктов людям на будущее. Ведь они остались без своего хозяйства, сбережений, других возможностей. В одной из громад, например, переселенцам в прошлом году предоставили цыплят, из которых те за несколько месяцев вырастили кур. В другой – семенной картофель. То есть не обязательно всегда давать готовое решение, иногда стоит сфокусироваться на такой системной поддержке, чтобы семьи могли быть независимыми от горячих обедов или гуманитарных поставок пищи.

Гуманитарная помощь

Сделать ревизию того, что уже есть и того, что может быть. Ведь во многих громадах часто иностранные партнеры, благотворительные фонды или организации передают лекарства, одежду или предметы гигиены на постоянной основе. Поэтому следует понять объемы, которые уже имеются и прогнозируемые – и правильно разделить по запросам. Потому что потребности на фронт или другим уязвимым категориям никто не отменял.

Волонтеры

Определить, кто будет руководить волонтерским штабом, разделять обязанности или отвечать за разные направления работы. По опыту “МХП-Громаді” знает, что украинцы на первый же призыв готовы действовать. Однако, важно все действия правильно координировать. Поэтому можно заранее определить ответственных: за прием и распределение гумпомощи, лекарств, питания, расселения и тому подобное. Так люди не будут дублировать работу друг друга и четко направлять пострадавших к волонтерам, которые им точно смогут помочь.

Также стоит продумать, какой номер телефона для размещения в объявлениях типа “По этим номерам можно обратиться за помощью”. Возможно, в громаде уже существует единая линия, а возможно, за год или последние несколько месяцев изменились контакты или контактный человек. Поэтому лучше выяснить, кто сможет взять это на себя.

Психологическая помощь

Продумать, есть ли психологи в громаде или кто из специалистов может оказать такую помощь: школьные психологи, врачи, волонтеры с необходимыми знаниями. Люди, которые в один момент потеряли свои дома, сбережения, малую родину, находятся в состоянии острого стресса или ступора. Нужно помочь им справиться с этим, не оставлять наедине. Если же в громаде нет соответствующих специалистов, составить список горячих линий, сервисов, прямых контактов, где люди могут получить такую помощь.

Волонтерам, которые будут контактировать с пострадавшими, тоже нужно ознакомиться с информацией, как это делать правильно, чтобы не навредить. И не забывать заботиться и поддерживать друг друга, потому что активист, который на грани эмоционального выгорания, не сможет качественно помочь. Для этого и нужны менеджеры/руководители из предыдущего пункта, которые будут разделять нагрузку, чтобы волонтеры тоже были в ресурсе.

Интеграция

Человеку, который только что потерял свой дом, сложно планировать будущее или свою профессиональную занятость. В этом позже может помочь общество. Например, проинформировав о школах или детских садах и предоставив места в них для пострадавших семей. Согласно опросу ВПЛ, который Фонд проводил совместно с “Горизонт перемен”: когда у родителей есть возможность оставить ребенка под присмотром, это дает им возможность найти работу или даже открыть собственное дело, лучше социализироваться. Более того, более 60% переселенцев нуждаются именно в такой помощи: информирование об имеющихся вакансиях, переквалификация, помощь с больными родственниками/детьми. Потому что такие действия – это уже о системном подходе.

“Имея общую границу со страной-террористом, украинские громады нарастили знания и опыт по оказанию оперативной помощи пострадавшим: после обстрелов, оккупации, затоплений, других катастроф. Важно сейчас его усвоить и использовать максимально эффективно, чтобы стать опорой друг другу. Потому что только вместе мы – сила”, - отметили в МХП.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.