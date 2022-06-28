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Носов: Последним звеном формирования нового порядка является развитие блокчейн-технологий

Носов: Последним звеном формирования нового порядка является развитие блокчейн-технологий

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Концепт метавселенной и онлайн-мира с каждым днем играет все более важную роль в жизни человечества, приобретает рычаги влияния и в будущем коренным образом изменит историю человеческой цивилизации. Об этом в прямом эфире подискутировали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

По словам Владимира Носова, человечество уже сегодня фактически живет в метавселенной. «Мы якобы общаемся о выдуманной метавселенной, но вообще-то она уже существует. Сейчас мы общаемся в прямом эфире в инстаграмме. Через некоторое время мы сможем надеть шлемы виртуальной реальности и вообще никуда не выходить. Glovo привезет нам поесть, все рабочие дела я могу совершенно спокойно выполнить, не выходя из дома. Если мне нужна какая-то эмоция — увидеть море, я его увижу очень отчетливо, надев этот шлем. И человеческие отношения даже переместятся к этой метавселенной. Сегодня в парке мало кто подходит и знакомится. Это уже не модно. Модно познакомиться в социальных сетях», — рассказал Владимир Носов.

По его мнению, развитие блокчейн-технологий сегодня — это последнее звено всех переломов формирования нового порядка, которые должны были произойти. Мир и жизнь в нем максимально ускорились благодаря технологиям. Всё стало очень независимым, кроме финансовой части. Но и она понемногу подвергается влиянию времени и тектоническим изменениям. Традиционному миру рано или поздно придется искать пути сосуществования с цифровым миром.

По словам Дмитрия Кулебы, метавселенная, или онлайн-мир перепишет историю человечества, человеческой цивилизации. «Впервые в истории конкурент государства, цифровой мир имеет две фундаментальные характеристики: собственную валюту и инструменты масштабирования. За всю историю человечества никто до этого не доходил. Я убежден, что благодаря, прежде всего, блокчейн-компаниям цифровая экономика, если выстоит под натиском классического капитала, сформирует новый полюс силы в мире. И человеку будет куда бежать — в хорошем смысле, — то есть он все меньше будет зависеть от государства и все больше от эффективности цифровых технологий и услуг», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба и Владимир Носов провели общий прямой эфир в инстаграмме, где обсудили, как криптоиндустрия помогает Украине во время войны на примере сотрудничества WhiteBIT и МИД, экономическую дипломатию в условиях войны, подискутировали о роли блокчейна и цифровых активов в периоды пандемий, войн и гуманитарных кризисов, метавселенная как явление и их влияние на экономику, социальные связи, работу.

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