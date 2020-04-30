Норвегия собирается значительно сократить добычу нефти

"Общий объем норвежского производства (нефти - ред.) в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем было запланировано изначально", - заявила в среду министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру.

По словам Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. баррелей в сутки, а во второй половине года еще на 134 тыс. баррелей в сутки. "Кроме того, введение в эксплуатацию многих месторождений будет отложено до 2021 года", - добавила она.

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора о сокращении добычи нефти. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, что немного меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность также предусматривает особые условия для Мексики, которая снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо первоначально запланированных 400 тыс. баррелей в сутки.

Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии COVID-19 стал одной из причин обвала мировых цен на нефть. Из-за ограничений, направленных на сдерживание пандемии, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн баррелей в сутки, пишет издание.