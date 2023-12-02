Ночью враг атаковал Одесскую область, есть попадание - Кипер
Киев • УНН
рф атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, 10 из которых были сбиты, однако есть попадание на объект инфраструктуры, что повлекло пожар без жертв
Этой ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов", однако есть попадание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв и пострадавших нет
Напомним
Ночью уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области.
Ночью враг атаковал Одесскую область, есть попадание - Кипер
рф атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, 10 из которых были сбиты, однако есть попадание на объект инфраструктуры, что повлекло пожар без жертв.
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