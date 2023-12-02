Ночью враг атаковал Одесскую область, есть попадание - Кипер

Этой ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов", однако есть попадание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв и пострадавших нет - сообщил Кипер.

Напомним

Ночью уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области.