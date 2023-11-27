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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью вынес из магазина энергетики, сигареты и алкоголь: на Ривненщине задержали несовершеннолетнего

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:16  •  10583 просмотра

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17-летний парень был арестован за ограбление продуктового магазина в Колках Ровенской области, откуда было похищено более 20 пачек сигарет, бутылки алкоголя, энергетических напитков и 1000 гривен.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего жителя Сарненщины, который ночью вынес из магазина пачки с сигаретами и бутылки с алкоголем и энергетики. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что ночью неизвестный, отжав навесной замок, проник в продуктовый магазин в селе Колки на Ровенщине.

Из помещения магазина исчезло 20 пачек сигарет, 7 бутылок алкогольных и 5 энергетических напитков, а из кассы - 1000 гривен

- сообщили в полиции.

Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 17-летний местный житель, у которого было найдено в хозяйственном помещении по месту жительства похищенный товар и деньги.

Напомним

Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр в винницкой тюрьме, который массово похищал деньги с банковских карт украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Вночі виніс з магазину енергетики, цигарки та алкоголь: на Рівненщині затримали неповнолітнього
At night, he stole energy drinks, cigarettes and alcohol from a store: a minor was detained in Rivne region
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