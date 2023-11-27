Ночью вынес из магазина энергетики, сигареты и алкоголь: на Ривненщине задержали несовершеннолетнего
Киев • УНН
17-летний парень был арестован за ограбление продуктового магазина в Колках Ровенской области, откуда было похищено более 20 пачек сигарет, бутылки алкоголя, энергетических напитков и 1000 гривен.
Правоохранители задержали несовершеннолетнего жителя Сарненщины, который ночью вынес из магазина пачки с сигаретами и бутылки с алкоголем и энергетики. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители установили, что ночью неизвестный, отжав навесной замок, проник в продуктовый магазин в селе Колки на Ровенщине.
Из помещения магазина исчезло 20 пачек сигарет, 7 бутылок алкогольных и 5 энергетических напитков, а из кассы - 1000 гривен
Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 17-летний местный житель, у которого было найдено в хозяйственном помещении по месту жительства похищенный товар и деньги.
Напомним
Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр в винницкой тюрьме, который массово похищал деньги с банковских карт украинцев.
Ночью вынес из магазина энергетики, сигареты и алкоголь: на Ривненщине задержали несовершеннолетнего
17-летний парень был арестован за ограбление продуктового магазина в Колках Ровенской области, откуда было похищено более 20 пачек сигарет, бутылки алкоголя, энергетических напитков и 1000 гривен.
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