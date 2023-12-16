Ночью россияне из минометов обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
Ночью россияне обстреляли Сумскую область из минометов, вызвав 13 взрывов в разных населенных пунктах, включая Краснопольскую, Белопольскую, Эсманскую и Зноб-Новгородскую.
Ночью и утром россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись такие общины:
- Краснопольская (2 взрыва),
- Белопольская (2 взрыва),
- Эсманская (2 взрыва),
- Зноб-Новгородская (7 взрывов).
Ночью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов12.12.23, 09:39 - [views_0]
Ночью россияне из минометов обстреляли Сумскую область
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