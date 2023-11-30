Ночью российские террористы атаковали Одесскую область, есть попадание - Кипер

"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни

В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.