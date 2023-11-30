Ночью российские террористы атаковали Одесскую область, есть попадание - Кипер
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников; ПВО перехватила пять, аднак есть попадание в заброшенное здание.
Ермак показал, как украинские воины уничтожают "Солнцепек" в крынках на Херсонщине
Украинские силы уничтожили российскую установку залпового огня "Солнцепек" в Херсонской области. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился видео в телеграм-канале. Ермак также подтвердил, что украинские войска продвигаются в этом районе.
В Киеве дороги от снега расчищают почти 350 единиц спецтехники, улицы посыпают противогололедными средствами
В Киеве почти 350 единиц спецтехники и 4300 человек личного состава расчищают снег и наносят противогололедные средства, обеспечивая безопасность дорог и бесперебойную работу транспорта без аварийных ситуаций.
Вражеский обстрел Донецкой области: под завалами в Новоградовке ищут еще 5 человек, среди них ребенок (видео)
В результате ракетного удара по жилому дому в Новогродовке Донецкой области 5 человек, включая ребенка, предположительно, оказались под завалами.
россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов
Российские войска трижды за ночь обстреляли Сумскую область, в результате чего в двух громадах произошло в общей сложности восемь взрывов.
Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)
Сотрудники СБУ провели рейд в Почаевской лавре УПЦ МП в связи с обвинениями в распространении российской идеологии. Подробности расследования пока не разглашаются.
Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад
Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.
На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура
Российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре без жертв среди гражданского населения.
В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району
Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало.
"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни
В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.