Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер

Сегодня ночью российские войска в течение более шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель, однако есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Российские черти второй вечер подряд начали с атаки Одессы. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадало 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двух взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения. Желаем всем скорейшего выздоровления - сообщил он.

Кроме того, из-за российского террора повреждения получили 11 зданий. Выгорели дотла две машины. Пожар был ликвидирован, информирует глава ОВА.

"На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей", - добавляет он.

После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район, рассказал Кипер.

"Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушениям подверглись складские помещения. Правоохранители фиксируют последствия очередных преступлений", - сообщил он.

Дополнение

В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.