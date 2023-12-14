Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники
Сегодня ночью российские войска в течение более шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель, однако есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Российские черти второй вечер подряд начали с атаки Одессы. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадало 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двух взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения. Желаем всем скорейшего выздоровления
Кроме того, из-за российского террора повреждения получили 11 зданий. Выгорели дотла две машины. Пожар был ликвидирован, информирует глава ОВА.
"На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей", - добавляет он.
После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район, рассказал Кипер.
"Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушениям подверглись складские помещения. Правоохранители фиксируют последствия очередных преступлений", - сообщил он.
Дополнение
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Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники
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