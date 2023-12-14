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Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 06:20  •  9162 просмотра

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Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники

Сегодня ночью российские войска в течение более шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель, однако есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Российские черти второй вечер подряд начали с атаки Одессы. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадало 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двух взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения. Желаем всем скорейшего выздоровления

- сообщил он.

Кроме того, из-за российского террора повреждения получили 11 зданий. Выгорели дотла две машины. Пожар был ликвидирован, информирует глава ОВА.

"На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей", - добавляет он.

После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район, рассказал Кипер.

"Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушениям подверглись складские помещения. Правоохранители фиксируют последствия очередных преступлений", - сообщил он.

Дополнение

В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Уночі рф атакувала Одещину ударними безпілотниками, є постраждалі - Кіпер
At night, Russia attacked Odesa region with attack drones, there are injured - Kiper
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Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер

Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники

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