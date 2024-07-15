На Сумщине враг совершил 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего было зафиксировано 20 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военный администрации, пишет УНН.

Ночью и на рассвете российские войска совершили семь обстрелов приграничных районов и сел Сумской области, в результате чего произошло 20 взрывов. В частности, пострадали такие общины:

Дружбовская громада: российские войска сбросили 15 мин на ее территорию;

Краснопольская громада: враг использовал артиллерию (4 взрыва) и БпЛА для сброса взрывных устройств (3 взрыва);



Эсманская община: был нанесен удар одним FPV дроном (1 взрыв);



Хотинская община: произошел артиллерийский обстрел (4 взрыва).



Напомним,

Вчера, 14 июля в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.