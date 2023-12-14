Ночной обстрел Херсонщины: под завалами собственного дома погибла женщина

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Александр Шепелев, бывший народный депутат и обвиняемый агент российской разведки, причастен к созданию теневого бизнеса в ДНР и ЛНР, где он финансировал террористические группировки и помогал в подготовке к захвату Крыма.