Ночной обстрел Херсонщины: под завалами собственного дома погибла женщина

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Министр обороны Украины объявил о планах проведения конференции с целью усиления сотрудничества с Японией, включая создание совместных оборонных предприятий. Было также отмечено поддержку Японии в сфере ИТ, разминирования и предоставления Украине пакета помощи на сумму 4,5 млрд долларов.

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Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 886 млрд долларов

Сенат США принял оборонный бюджет в размере $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году, со значительной двухпартийной поддержкой и положениями о предоставлении Украине пакета помощи в размере $300 млн до 2026 года.

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Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 886 млрд долларов

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Александр Шепелев, бывший народный депутат и обвиняемый агент российской разведки, причастен к созданию теневого бизнеса в ДНР и ЛНР, где он финансировал террористические группировки и помогал в подготовке к захвату Крыма.

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В Николаевской области ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар

Пять беспилотников "шахед" были уничтожены средствами ПВО в Николаевской области; российские войска обстреляли Очаков, окрестности Снигиревки и Куцурубскую общину, жертв не зафиксировано.

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Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов рассказал о готовности компании к внедрению системы расширенной ответственности производителя

По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки.

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