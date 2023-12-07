Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен
Киев • УНН
Украинские военные применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку российского подкрепления на Авдеевском направлении, уничтожив восемь вражеских солдат и ранив еще одного. Эта операция была частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы не допустить окружения российскими войсками украинского города.
На Авдеевском направлении украинские защитники ночью заметили попытки оккупантов усилить свои позиции позиции, и нанесли точные удары по новоприбывшим российским военным. Как все это произошло, операторы ССО сняли на видео, и опубликовали в своем телеграмм канале, передает УНН.
Так, в ночное время воины 8-го полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции. По врагу был оперативно нанесен сокрушительный удар.
Детали
Отмечается, что в результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов "получили билеты" в ад "на концерт Кобзона", еще один получил ранения.
Указанные события произошли на Авдеевском направлении, где россияне пытаются окружить один из украинских городов, впрочем операторы ССО продолжают выполнять боевые задачи и не дают захватчикам реализовать свой замысел.
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Напомним
На днях спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире "Мы-Украина" о том, что оккупационная армия рф готовится возобновить наступательные действия на Авдеевку. Есть ряд признаков, указывающих на эти намерения.
Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен
Украинские военные применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку российского подкрепления на Авдеевском направлении, уничтожив восемь вражеских солдат и ранив еще одного. Эта операция была частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы не допустить окружения российскими войсками украинского города.
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