Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен

На Авдеевском направлении украинские защитники ночью заметили попытки оккупантов усилить свои позиции позиции, и нанесли точные удары по новоприбывшим российским военным. Как все это произошло, операторы ССО сняли на видео, и опубликовали в своем телеграмм канале, передает УНН.

Так, в ночное время воины 8-го полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции. По врагу был оперативно нанесен сокрушительный удар. - рассказали в ССО.

Детали

Отмечается, что в результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов "получили билеты" в ад "на концерт Кобзона", еще один получил ранения.

Указанные события произошли на Авдеевском направлении, где россияне пытаются окружить один из украинских городов, впрочем операторы ССО продолжают выполнять боевые задачи и не дают захватчикам реализовать свой замысел.

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Напомним

На днях спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире "Мы-Украина" о том, что оккупационная армия рф готовится возобновить наступательные действия на Авдеевку. Есть ряд признаков, указывающих на эти намерения.