Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина
Киев • УНН
В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина, а другой обстрел в области привел к гибели 63-летней женщины.
80-летняя женщина получила ранения в результате ночного обстрела Херсона армией рф, сообщил в четверг председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В результате ночных обстрелов Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега пострадал один человек. 80-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказана медицинская помощь. Травмированная отказалась от госпитализации
Дополнение
Также 63-летняя женщина погибла в результате ночного российского обстрела Миролюбовки на Херсонщине.
За прошедшие сутки из-за атак россиян на Херсонщине один человек погиб, еще один получил ранения. 13 декабря россияне обстреляли область 114 раз, попали в том числе в критическую инфраструктуру в Херсонском районе.
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Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина
В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина, а другой обстрел в области привел к гибели 63-летней женщины.
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